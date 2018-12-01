Savcılıktan Mabel Matiz’in şikayetine ret: Vatandaşın ihbar hakkı var

‘Ya Bu İşler Ne’ isimli şarkısına çekilen klipte ‘1 dolar’ kullanıldığı için ‘FETÖ’yü desteklemek iddiasıyla’ açılan ve takipsizlik kararı verilen soruşturmanın ardından kendisini ihbar eden yurttaştan şikayetçi olan şarkıcı Mabel Matiz’in şikayeti reddedildi.

Bir vatandaş, ‘Ya Bu İşler Ne’ şarkısının klibinde ‘FETÖ’nün simgelerinden 1 doları kullanarak örgüte destek olduğunu iddia ettiği Matiz’i savcılığa şikayet etmişti. Ünlü şarkıcı ifadesinde klibin kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyleyip amacının örgüte destek olmadığını belirtmişti.

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Matiz hakkında soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Sabah’tan Dilek Yalman’ın haberine göre savcılık Matiz’in şikayetini vatandaşın ihbar hakkını kullandığını belirterek reddetti.

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Bunun gerekçesi olarak da ihbar eden yurttaşın toplumsal travma sonra şüphesinin makul olduğunu belirtti.

Savcılık kararında şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan toplumsal travma sonrası bu klibi izleyen bir vatandaşın; klibi çekenlerin veya sanatçının, hain FETÖ ve darbe girişimiyle bağlantılı olabileceği şüphesini yaşaması, görünür bir gerçektir. Matiz hakkındaki soruşturma, delil yetersizliği gerekçesiyle kapanmış ve Matiz’in üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna dair yargısal bir kanaatin olmadığı anlaşılmıştır.”