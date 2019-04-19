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Yaramazlara biraz batar!

Savcılıktan ilk açıklama: Notre Dame yangını kısa devre nedeniyle çıkmış olabilir

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde pazartesi günü çıkan yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Fotoğraf: Reuters

Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Paris savcılığından yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz” dendi.

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Güvenlik kaygısı nedeniyle 850 yıllık yapının içinde inceleme yapmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, katedral çalışanları ve yenileme çalışmalarında görev yapan işçilerle tek tek konuşulduğunun altını çizdi. Şimdiye kadar 40 kişinin sorgulandığını belirten yetkililer başından beri yangının kaza sonucu çıktığını düşündüklerine de vurgu yaptı.

Yangının çıkış nedeni olabileceği düşünülen diğer ihtimaller ise yenileme çalışmaları sırasında kullanılan geçici merdivenler veya bilgisayar sistemindeki arıza.

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