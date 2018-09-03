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Yaramazlara biraz batar!

Savcılık verileri: İstanbul’da bugüne dek 34 darbe davasında 789 sanığa ceza çıktı

 

Darbe girişiminin ardından İstanbul’da yapılan yargılamalarda toplamda 789 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Fotoğraf: DHA

Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, darbe girişiminin ardından ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davasının açıldığını söyledi.

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Fidan, istatistikleri şöyle aktardı: “Açılan bu kamu davalarından 34’ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır. Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havaalanı işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir.”

Savcı, çok sayıda şüpheli hakkında da soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

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