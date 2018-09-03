Savcılık verileri: İstanbul’da bugüne dek 34 darbe davasında 789 sanığa ceza çıktı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ‘Adli Yıl’ açılışı için yayınlandığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Unutma; kıyamet günü Allah’ın gölgesinde önce şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.”