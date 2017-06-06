Savcılık takipte: Doğasever çiftin katil zanlısı ceza indirimi için beyanını değiştirdi

Antalya’da doğasever çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun evlerinde öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan savcılık, zanlının çifti para karşılığı öldürdüğü beyanını, ceza indirimi almak düşüncesiyle söylediğini belirtti.

Finike’de taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Büyüknohutçu çifti 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü.

Elmalı başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şahısları, bu bölgede faaliyet gösteren bir kısım mermer ocağının kapatılması yönündeki çabaları nedeniyle, söz konusu mermer ocağını işleten kişiler tarafından para karşılığı tutulan şüphelinin öldürmüş olabileceğine ilişkin basında yer alan haberlerin ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada katil zanlısının çifti para karşılığı öldürdüğü beyanını, ceza indirimi almak düşüncesiyle söylediğini ifadesinde anlattığı belirtilse de yine de araştırmalara devam edildiği kaydedildi: “Şüpheli A.Y., Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu 01/06/2017 tarihli ifadesinde ise olayı tamamen kendi iradesi ile gerçekleştirdiğini, cezasında indirim alabilir düşüncesiyle, para karşılığı olayı gerçekleştirdiğine yönelik beyanlarda bulunduğunu ifade etmiştir. Öncelikle, olay her yönü ile Finike Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmaktadır. Şüphelinin para karşılığı cinayeti işlediğine yönelik önceki beyanları nedeniyle olayda, bu anlamda bir etken olup olmadığının tespiti için her türlü çalışma Finike Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hassasiyetle yürütülmektedir, yürütülmeye devam edilecektir.”

Ne olmuştu?

Asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık altı yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs akşamı evlerinde öldürülmüştü.

Cinayetin ardından tutuklanan Ali Yumaç, jandarma ve keşif sırasındaki ifadelerinde, Büyüknohutçuların evine para için gittiği, istediği kadar alamayınca çifti öldürdüğü yönünde ifade vermişti.

Yumaç tutuklandıktan sonra ağız değiştirmiş, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan ‘Çirkin’ lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin lira teklif ettiğini, 3 bin lirasını ödediğini söylemişti.

Yumaç’ın suçladığı ocak yetkili ise ‘Çirkin’ lakaplı diye birinin şirketlerinde hiç çalışmadığı belirterek iddiayı yalanlamıştı.

Yumaç’ın 31 yaşındaki eşi Fatma Yumaç, daha önceki ifadelerindeki çelişkiden dolayı gözaltına alınmış, ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderilmiş.

Yumaç, cinayetten haberinin olmadığını söylemişti.

Yumaç daha sonra eşinin kendisine bir mektup verdiğini öne sürmüştü. Ali Yumuç imzalı ve bir mermer ocağı sahibine hitaben yazılı mektupta cinayetler karşılığı vaat edilen 100 bin TL’yi isteniyordu.