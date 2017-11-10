Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Savcılık, öldürülen Tahir Elçi’yi ‘terörist’ ilan etti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Diyarbakır’da öldürülen avukat Tahir Elçi’nin cenaze törenine ait bir fotoğrafı paylaşan yurttaş için savcılık, “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Elçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare için basın açıklaması yaparken vurularak hayatını kaybetmişti.

Reklam

Halen aydınlanmayan cinayet için Adalet Bakanlığı, soruşturmayı yürüten savcının kim olduğunu bilmediğini açıklamıştı.

Facebook paylaşımları dava konusu

Diyarbakır başsavcılığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Berat Baran isimli yurttaş hakkında ‘örgüt propagandası’ ve ‘suç ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla bir yıldan yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, ihbar mailiyle başlayan soruşturma sonucunda Facebook hesabının Baran’a ait olduğu ileri sürüldü. Baran’a ait olduğu iddia edilen Facebook hesabında yapılan altı paylaşım suçlama konusu yapıldı.

Savcı, Baran’ın sosyal medya hesabında paylaştığı Tahir Elçi’nin cenazesinin bulunduğu tabutun fotoğraf için “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf üzerine ‘Yasta değil isyandayız’ şeklinde yorum yaptığı…” ifadelerini kullandı.

Adalet bakanlığından ‘ibretlik’ açıklama: Elçi soruşturmasının savcısı kim, bilmiyoruz

HDP’nin Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için verdiği önerge reddedildi

10.53’te Sur’da zaman durdu: Tahir Elçi, vurulduğu sokakta anıldı

Müzisyenler Hüsnü Arkan ve Erkan Oğur, Tahir Elçi şahsında ‘tükenmiş nefesler’ için bir arada: Tutuşsun 

VİDEO | Amedspor, Tahir Elçi’yi ‘güvercin koreografisi’yle andı

Tahir Elçi, em te ji bir nakin (*)

Türkan Elçi: Faili meçhul kervanına Tahir’in katılmak üzere olduğunu görebiliyorum

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi: Bu cinayetin aydınlanmayacağı ilk günden belliydi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Türkiye saygı duruşundaydı

Atatürk’un ölümünün 79’uncu yıldönümünde tüm Türkiye, saat 9’u 5 geçe kent hoparlörlerinden çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...