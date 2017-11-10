Savcılık, öldürülen Tahir Elçi’yi ‘terörist’ ilan etti

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Diyarbakır’da öldürülen avukat Tahir Elçi’nin cenaze törenine ait bir fotoğrafı paylaşan yurttaş için savcılık, “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf” dedi.

Elçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare için basın açıklaması yaparken vurularak hayatını kaybetmişti.

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Halen aydınlanmayan cinayet için Adalet Bakanlığı, soruşturmayı yürüten savcının kim olduğunu bilmediğini açıklamıştı.

Facebook paylaşımları dava konusu

Diyarbakır başsavcılığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Berat Baran isimli yurttaş hakkında ‘örgüt propagandası’ ve ‘suç ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla bir yıldan yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, ihbar mailiyle başlayan soruşturma sonucunda Facebook hesabının Baran’a ait olduğu ileri sürüldü. Baran’a ait olduğu iddia edilen Facebook hesabında yapılan altı paylaşım suçlama konusu yapıldı.

Savcı, Baran’ın sosyal medya hesabında paylaştığı Tahir Elçi’nin cenazesinin bulunduğu tabutun fotoğraf için “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf üzerine ‘Yasta değil isyandayız’ şeklinde yorum yaptığı…” ifadelerini kullandı.