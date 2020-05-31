Savcılık, rapçi ‘Rota’nın gözaltına alındığını yalanladı

İstanbul başsavcılığı, ‘Rota’ ismiyle bilinen rapçi Bulut Alpman’nın gözaltına alındığına dair haberi yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

Alpman, sabah saatlerinde İstanbul’daki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığına dair Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

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Görüntülerde kapıya vuran polislerin, “Kapıyı kırarız” dediği duyuluyordu.

‘Rota‘nın yeni şarkısı ‘Ağla’nın klibi nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Klipte, Bilal Erdoğan maskesiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde çekilen sahnede “Bilal’e anlatır gibi anlatcam sizlere çocuk” ifadesine yer verilmişti.

Savcılığın açıklamadasında şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunda ‘Rota’ ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”