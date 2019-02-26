Savcılık: Rabia Naz’ın ölümünde soruşturmanın örtüldüğü iddiası yalan

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın üstünün kapatıldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yayınlayan Alan, soruşturmanın Görele başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, delil araştırmasının da devam ettiği kaydetti.

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Savcı, soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği yönünde ‘yalan ve maksatlı haberler’in kamuoyunu yanıltabileceğini, yargıyı da zan altında bırakabileceğini dile getirdi.

Alan, Adli Tıp Kurumu’nun ‘ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği’ yönünde görüş bildirdiğini aktaran savcı, soruşturma kapsamında birçok kişinin dinlendiğini, olay yerinde bilirkişi incelemesinin yaptırıldığını kaydetti.

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Açıklamada şöyle dendi: “Küçük Rabia’nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir.”

Rabia’ya ne oldu?

Eynesil ilçesinin Gümüşçay Mahallesi’nde yaşayan çocuk, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunmuş, hastanede hayatını kaybetmişti.

Çocuğun ölümünde intihar ya da yüksekten düşme gibi ihtimaller gündeme getirilse de ailesi kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz’ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürmüştü.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını istemişti.

Soruşturmaya müdahale etmekle suçlanan AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli de “Bu olayla ilgili olarak en ufak bir müdahalem söz konusu değildir” demişti.