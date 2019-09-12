Savcılık: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ‘ifade özgürlüğü’

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle soruşturmaya değer bulunmadı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adlı şikayetçinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla yaptığı suç duyurusu şikayeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. İnceleme sonunda savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararı verdi.

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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü kapsamındaki ilkelerini hatırlatan savcılığın ret gerekçesinde ise şöyle dendi: “Toplum tarafından en çok ilgi gören haberlerin terör haberleri olması nedeniyle bu haberlere yazılı, görsel, işitsel, dijital mecralarda hatta sosyal medyada sıkça yer verilmektedir. Terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirme yükümlülüğü bu haberlerin medyada yer almasını zorunlu kılmaktadır. Haberlerin ilkeli, bilinçli ve propagandaya mahal vermeyecek şekilde ölçülü biçimde yayınlanması medyanın görevini yapmasını sağlar.

Basın organlarınca yayınlanan haberin toplumun ilgisini çeken, güncel bir niteliğe sahip olup halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi ve nefret ayrımcılığı içermemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, yapılan faaliyetin basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden suç unsuru taşımadığı değerlendirilmektedir.”