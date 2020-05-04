Savcılık ön aldı: İddianame incelenmeden gazetecilerin tutukluluğuna devam kararı

CANAN COŞKUN

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturmada hakimlik, gazetecilerin avukatlarına ulaşmadan barodan avukat atanmasını istedi ve atanan avukatlarla tutukluluğunun devamına hükmetti.

Libya’da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreni ile ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle iki aydır tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeye devam ediyor.

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İnceleme sürerken Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 2 Mayıs’ta Sulh Ceza Hakimliği’nden altı gazetecinin tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

8 Mayıs’ta yapılacak aylık tutukluluk incelemesi 2 Mayıs Cumartesi günü yapıldı.

Talebi değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, ‘evrakın haftasonu gelmesi, talebin gecikmesinde sakınca bulunması’ gerekçeleriyle gazetecilerin avukatlarına ulaşmadan barodan avukat atanmasını istedi. Gazetecileri dinlemeyen hakimlik, görevlendirilen avukatlarla gazetecilerin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame avukatlarına verilmeden Sabah gazetesinde yayımlandı. Sabah’ın haberine göre altı gazeteciye ek olarak CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. ve gazeteci Erk Acarer de şüpheliler arasında yer alıyor.

Gazetecilere MİT Kanunu’na muhalefet ve istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme suçlaması yöneltiliyor.