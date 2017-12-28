Savcılık listesi sonrası ilk: ‘ByLock’tan tutuklu Saadet yöneticisine tahliye

Star Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” tweeti atan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.