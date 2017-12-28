Savcılık listesi sonrası ilk: ‘ByLock’tan tutuklu Saadet yöneticisine tahliye

‘FETÖ’den tutuklanan Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman hakkında tahliye kararı verildi.
Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.
İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘ByLock’a yönlendirilen isimler arasında adı geçen Yaman hakkında tahliye kararı verdi.
Yaman hakkındaki karar, savcılık açıklamasının ardından ilk tahliye olarak da kayda geçti.
SP’li avukat, 12 Temmuz’dan beri tutukluydu.