Savcılık kaynar suyu silah kabul etti

Evlerine misafirliğe giden üvey kızı I.T.’nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. hakkında, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: soranbayan.com

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki eve 21 Ocak’ta giden 14 yaşındaki I.T.’nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen tutuksuz şüpheli Yasemin T. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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İddianamede, mağdur I.T.’nin olaydan sonra alınan ifadesine yer verildi. Yasemin T.’nin bulaşıkları bulaşık makinesine dizmek için I.T.’yi mutfağa çağırdığı ve bulaşıkları makineyi koyarken ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar suyun üzerine döktüğü belirtildi.

İddianamede, ayrıca, I.T.’nin ifadesinde bulaşıkları makineye dizdiği sırada üvey annesinin elinin devamlı olarak ocaktaki çaydanlığa gittiğini gördüğünü söylediği vurgulandı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda mağdurun olay nedeni ile basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, bulaşıkları dizen mağdurun eline çarpması üzerine tuttuğu çaydanlıktaki suyun döküldüğü şeklinde savunma yaptığı belirtildi.