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Yaramazlara biraz batar!

Savcılık: Kaşıkçı cinayetine karışanlardan biri Yalova’daki Suudiyle ceset için görüştü

İstanbul başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan şüphelilerden birininin, Yalova’daki bir Suudi Arabistan vatandaşıyla ceset hakkında görüşme yaptığını bildirdi.

Kaşıkçı

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor.

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Polis bugün Yalova’nın Samanlı köyünde bir Arap işadamına ait villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama başlamıştı.

Arama sürerken savcılıktan açıklama geldi.

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Açıklama şöyle: “Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde, 1 Ekim 2018 ve 2 Ekim 2018 tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın’in olaydan bir gün önce 1 Ekim 2018 tarihinde, Samanlı Köyü, Merkez /Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 18/5664 sayılı kararına istinaden 26 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”

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