Savcılık Kadir Şeker’e verilen hapis cezasına itiraz etti

Konya başsavcılığı, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu adamı engellerken öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker’e indirimin ‘üst sınır’dan uygulanmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre başsavcılık, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker’e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.

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Savcılık Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Ne olmuştu?

Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran sevgilisi A.D.’yi dövdüğü için kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.

Savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istemişti. Mahkeme ise Şeker’e 12 yıl altı ay hapis cezası vermişti.