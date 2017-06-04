Savcılık: ‘Gülen Türkiye’ye gelip darbe girişimini bizzat yönetmek istedi’

Bir ‘FETÖ’ soruşturmasında, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye’ye gelmek istediğinin anlaşıldığı belirtildi.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığının yürüttüğü ancak henüz iddianamesi hazırlanmamış bir soruşturmada, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ üzerinden gönderilen, darbe girişimden altı ay öncesine tarihlenen e-postalar incelemeye alındı.

Mesajlardan birinde, Afrika’da yaşayan bir cemaat üyesinin rüyasını anlattığı Gülen’in “Sağlığım el verirse ben de katılırım, Türkiye’ye gitmek uçakla 10 saat sürüyor, sağlığım buna elvermeyebilir” dediği ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara göre bu sözler, ‘Gülen’in Türkiye’ye gelerek darbe girişimini bizzat yönetmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koyuyor.’

Diğer mesajlar

Soruşturmada ‘salih86’ kullancı adlı bir kişinin de 21 Ocak 2016’da gönderdiği bir e-posta yer aldı.

Mesajda şöyle dendi: “Cuma günü yapılan sohbet, hissi ve coşkundu. Bütün kamp hüngür hüngür ağladı. ‘Hepiniz birleşin ve gelin üzerimize, bu yoldan dönersek kahpeyiz’ dedi. Çok ağladı, o ağlayınca hepimiz ağladık. ‘Az kaldı, bu süreç bitecek’ dedi. ‘Bu benim şahsi değerlendirmem değil, ABD, Rusya ve ‘iç dinamikler’ bunların gitmelerinde anlaştı.’ dedi.”

Aynı kullancının başka bir mesajında ise “Bir sabah uyandığınızda falan kaçtı, filan uçtu. Eden bulur dünyası. Yakında kibirlerinden şımarıkça ve küstahça, gökte pervaz ediyor gibi görünenlerin nasıl yere çakıldığını göreceksiniz” dediği belirtildi.

Mesajda Gülen’in “Bir gün bayram dönüp dolaşır bir de ‘Türkiye’ye uğrayayım’ der. Türkiye ve Mısır’a da bayram geldiğinde bütün dünyaya bayram gelmiş olur” sözlerine de yer verildi.

‘Kaftanla gelecekti’

Meclis’te kurulan darbe girişimini araştırma komisyonunun AKP’li üyesi Selçuk Özdağ, Gülen’in darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’ye Yavuz Sultan Selim’in kaftanıyla geleceğini öne sürmüştü.

Özdağ, şunları kaydetmişti: “ABD’den Türkiye’ye bir uçak kalkacaktı. Bu uçakta Gülen olacaktı. İstanbul’a uçak inecekti. Gelirken de bir kaftan olacaktı üzerinde, Yavuz Sultan Selim hanın kaftanını çaldırmak istedi. Son dakikada (kaftanı çalmak isteyen kişi) yakalandı. Bu kaftanı 350 bin liraya tamir ettirdik. Yavuz Sultan Selim’in mezarının üzerine koydurduk, cam bir fanus var. Yavuz’un kaftanıyla gelip ‘Ben Halife-i ruy-i zemin’im’ (yeryüzünün halifesi) diyecekti. Allah müsaade etmedi.”