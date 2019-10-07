Savcılık: ‘FETÖ’, üyelerini darbe girişimi veya örgütsel faaliyet için bekletiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ‘FETÖ’nün ikinci bir darbe girişimi ya da örgütsel faaliyet için mensuplarını hazır beklettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, savcılığın değerlendirmesi, ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına ilişkin geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan askerlerin mahkemeye sevk yazısında yer aldı.

Reklam

Yazıda, ankesörlü telefonla iletişim ‘FETÖ’cüler için önemli olduğundan bahsedilirken şu ifadelere yer verildi: “TSK içerisinde görevli terör örgütü mensubu askeri şahıslar ile söz konusu yapılanmada üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumlular (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, şeklinde örgütsel isimlendirilen) arasında, deşifre olmayı engellemek maksadıyla, farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan ByLock dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içerisine sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu gösterdiği, yine örgütün darbe girişimine nispeten çok az üyesini kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen kriterleri (ByLock, Bank Asya, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi) taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği…”

Öte yandan başsavcılık, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine katılan 1649 şüpheli askerin 1061’inin ankesörlü telefondan iletişim kurduğunu saptadı.