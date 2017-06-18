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Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı


 

Manisa Savcılığı, zehirlenme yüzünden 731 askerin hastanelik olduğunu, olayın akabinde yemek şirketinen 21 kişini gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün da yaklaşık 590 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmış, 300’ü hastanelere 200’ü de revire kaldırılmıştı. Manisa valisi, “Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha ciddi” demişti.

Rahatsızlığa neyin yol açtığı tam olarak anlaşılamazken Manisa Savcılığı olayla ilgili yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Daha önce şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Savcılık, verilen yemekten 731 askerin zehirlendiğini duyurdu.

‘Sözleşme feshedildi’

Manisa Merkez Efendi Hastanesi’ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yemek şirketiyle sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bu arada bazı yurttaşlar ve asker yakınları bakana tepki gösterdi.

CHP’li vekil: Sayı 3 bin

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise etkilenen asker sayısının 3 bini bulduğunu öne sürdü.

Biçer, Twitter adresinden hastaneleri dolaştığını duyurarak şunları yazdı: “Hepsinde çok sayıda asker var. Tedavi gören askerler akşam yemeğinde tavuk yediklerini söyledi. Burası 6 bin askerin olduğu en büyük birliklerden biri. 3 binin etkilendiği ve birliğe sahra çadırları kuruldu diyebilirim. Aralarında durumu ciddi olanlar var.”

5’inci vaka

Albay Arif Seyhun Kışlası’nda ilk olarak 23 Mayıs tarihinde 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.

27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı’nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

Dün de Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası’nda 69 asker hastanede tedaviye alınmıştı.

Benzer bir vaka Diyarbakır’da da meydana gelmişti.

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