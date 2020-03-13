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Yaramazlara biraz batar!

Savcılık, ‘Çingenelerle temas etmiyorum’ sözüne ceza istedi

Gaziosmanpaşa başsavcılığı, İstanbul Havalimanı’nda bir görevliye hakaret eden kadına verilen beraat kararına itiraz etti.

Fatma Funda Esenç, 25 Nisan 2019’da bilet aldığı Atlasglobal Havayolları’na ait uçağın rötar yapacağını öğrenince Çelebi Hava Servisi’nde görevli Tuğçe Selvi’yle tartışmıştı.

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Esenç, Selvi’ye şunları söylemişti: “Bakın bir saat oldu. Halen öğrenemiyorsunuz. Çekin bunları. Koca kıçını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır. Temas yok! Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü…”

Gaziosmanpaşa 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Esenç’e ‘hakaret’ suçundan 1740 lira ertelemeli para cezası verirken, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan beraat ettirmişti.

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Savcılık, Esenç’in “Ben çingenelerle temas etmiyorum” sözleri nedeniyle ‘aşağılama’ suçunu da işlediğini belirterek beraat kararının bozulması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaf başvurusunda, mahkemenin beraat kararında belirtildiği gibi suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilerek, Esenç’in eyleminin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğu bildirildi. 

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