Savcılığın ‘ByLock’ iddiası: ‘FETÖ’, KBY’nin bağımsızlığına destek talimatı verdi

‘FETÖ’ mensuplarının haberleşmek için kullandığı ‘ByLock’ yazılımında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlığı için başlatılan imza kampanyasına destek verilmesi yönünde talimat verildiği öne sürüldü.

AA’da yer alan habere göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanan eski cumhuriyet savcısı S.Ş.’nin ‘ByLock’ yazışmaları çözüldü.

S.Ş.’nin kimliği belirlenemeyen bir kişi ile arasında geçen 22 Aralık 2015 tarihli yazışmada, Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinden KBY’nin bağımsızlığına destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına katılma yönünde talimat verildiği belirtildi.

S.Ş.’ye gönderilen mesajda “1 Ocak’a kadar VPN kullanarak aşağıda tarif edilen şekilde 3 ayrı mail hesabı alarak, 3 ayrı oy kullanıp imza kampanyasına katılmanızı rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda şöyle dendi: “Muhterem abiler, bu hizmetimiz için önemli bir husus. Sivillere bu konu açılmayacak ama birimler, öğretmen ve öğrencilere uygun noname (isimsiz) bir mail alıp VPN’le girilerek iz bırakmadan yapabilir. S.A. muhterem abiler… Beyaz Saray, imza kampanyası konusunu sürekli soruyor ve çok önemsiyor. Sayı şu an bin civarında. 1 Ocak’a kadar günlük ortalama 10 bin imza olmalı ki hedefe ulaşalım. Herkesten ciddi destek bekliyoruz. Kesinlikle cemaat kimliği bilinen hesap ve mecralar topa girmemeli. Bize bulaşmamalı. Türkiye içinde sivil bölge ile paylaşmayalım bu bilgiyi. Onlar (siviller) girmemeli. Özellikle Türkiye içinde VPN ile girişe azami dikkat edilmeli. Günlük olarak toplam ulaşılan imza rakamını akşamları vereceğiz. Dolayısıyla sizde tabandan yapılan dönüşlerin sağlamasını yapabileceksiniz. Bu gündem sizin düzeyinizde takip edilmeli ki birinci öncelikli gündem olsun ve sonuç alabilelim.”