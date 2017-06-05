Savcılığa göre iki eğitimciye ‘terörist’ denmesinde ‘kötü niyet’ yokmuş

Ankara başsavcılığı, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yaparken tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘terörist’ ifadesini kullanan iktidara yakın gazeteler hakkında takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre söz konusu gazeteler hakkında Gülme, Özakça ve Acun Karadağ’ın avukatları hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, iftira, halkı kin ve düşmanlığı tahrik iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Basın Savcılığı, suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

Yalan haber suç değil

Bir haberin gerçeğe aykırı olmasının, ‘suç’ olarak nitelendirilmesi için tek başına yeterli sebep olmadığı belirtilen kararda, bir haberin suç olması için bunun kanunda açıkça suç olarak düzenlenmesi gerektiği savunuldu. Ayrıca hakaret, iftira gibi atılı suçların ancak kasten işlenebilen suçlardan olduğu, taksirle işlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Haberler ‘kötü niyetli’ değil

Gülmen, Özakça ve Karadağ hakkında ‘terör örgütü üyesi olmak’ iddiasıyla dava açıldığı anımsatılan kararda, üç isim hakkında çıkan haberlerin ‘kötü niyetli’ olmadığı öne sürüldü: “Haberlerde, söz konusu açlık grevini yapan müştekilerin yasa dışı terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları yönünde haber yaptıkları, söz konusu haberlerde ortak illiyet kurulmasının ülkede yaşanan sürece uygun düştüğünden, kötü niyetle ve suç işleme kastıyla hareket edildiği iddiası soyut kalmaktadır.”

Kararda, Gülmen ve Özakça’nın şikayete konu haberlerde belirtildiği gibi DHKP-C üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandığı ve haklarında kamu davası açıldığı hususu dikkate alındığında, şüphelilerin kötü niyetle ve suç işleme kastıyla hakaret ettiğine dair haklarında dava açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği ifade edildi.