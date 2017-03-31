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Yaramazlara biraz batar!

‘Savcılar ve hakimler beni tehdit ediyor’ diyen Akşener: Elinizden geleni ardınıza koymayın

 

Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan ve bu kapsamda Türkiye çapında kampanya yürüten MHP’li eski vekil Meral Akşener, hakim ve savcılar tarafından tehdit edildiğini söyledi: “Elinizden geleni ardınıza koymayın.”

Kırklareli’ndeki bir salon toplantısının ardından kendisini dışarda bekleyenlere hitap eden Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladıktan sonra savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini şöyle anlattı: “Hakimler mesaj atıyor, ‘Sonra görüşürüz haa’ diye. Görüşsek ne olacak? Elinden geleni ardına koyma. Savcılar mesaj atıyor ‘Küsmece yok’ diye. Hakim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için ‘Kafir’ diyor. Allah sizi ıslah etsin. Böyle bir dönem görülmemiştir.”

‘Demirden korksak trene binmezdik’

Referandumun iki ‘hayırlı’ sonucu olduğunu belirten Akşener, bunları şöyle sıraladı: “Referandumun birinci hayırlı sonucu, Türkiye’de nelerin iflas ettiğini görmemize neden oldu. İkinci hayırlı sonucu ise Atatürk’ü, cumhuriyetin değerlerini yeniden hatırlamamıza sebep oldu. Beni tehdit ediyorlar, ben de onlara diyorum ki ‘Harami var deyu. Korku verirler, benim ipek yüklü kervanım var.’ Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik”

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