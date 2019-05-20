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Yaramazlara biraz batar!

Savcılar 25 milletvekilinin daha yargılanmasını istedi: 44 dosya Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli dahil 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle savcılar tarafından hazırlanan 44 fezleke TBMM’ye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TBMM başkanlığı dosyaları değerlendirilmek üzere Adalet-Anayasa Karma Komisyonu’na sevk etti. Hakkında yargılanabilmeleri amacıyla soruşturma açılması talep edilen milletvekillerinin 18’i HDP’li, dördü CHP’li, biri İYİ Partili ve ikisi TİP’li.

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608 dosya bekliyor

Böylece Meclis’te dokunulmazlık dosyası sayısı 608’e yükseldi.

Kılıçdaroğlu’nun üç, Temelli’nin üç ve Buldan’ın iki dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Diğer milletvekilleri şöyle: CHP’den Selin Sayek Böke, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, İlhami Özcan Aygun, HDP’den Serpil Kemalbay Pekgözegü, Berdan Öztürk, Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Mahmut Toğrul, Ebrü Günay, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Ayşe Sürücü, Semra Güzel, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İzmir, Mithat Sancar, Hasan Özgüneş, Muazzez Orhan, TİP’den Barış Atay Mengüllüoğlu, Erkan Baş ve İYİ Parti’den Fahrettin Yokuş.

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