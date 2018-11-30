Savcıdan itiraz: Brunson kararı için bozma talebi

İzmir’de savcılık, ABD’li rahip Andrew Brunson’a verilen cezanın bozulmasını talep etti.
Darbe girişiminin ardından eşiyle birlikte gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 25 Temmuz’da sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.
Brunson 12 Ekim’de görülen duruşmada üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak yattığı süre göz önüne alınarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılarak tahliye edilmişti. Pastör aynı gün ülkesine dönmüştü.
Brunson’ın avukatı, cezanın bozulması için istinafa gitmiş ve gerekçeli istinaf için süre istemişti.
Duruşma savcısı da avukatın itiraz ettiği 17 Ekim’de karar hakkında müddeti muhafaza talepli dilekçeyi istinafa sunmuş, gerekçeli kararı mahkemeden istemişti.
İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını inceleyen savcı, bölge adliye mahkemesine kararın bozulması için talepte bulundu.