Savcı tercümanı soruşturuyor: ‘Ruslar ile görüşmeler Adnan Oktar’a sızdırıldı’ iddiası

Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı bir tercümanın Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmeleri Adnan Oktar grubuna sızdırdığı yönünde soruşturma başladı.

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, Adnan Oktar soruşturmasında itirafçı olan bazı şüphelilerin ifadelerinde Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O., Dışişleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra, içeriği Adnan Oktar grubuna sızdırdı.

Reklam

Rus uyruklu olan Leyla O.’nun Rusya’da yaşadığı ve Türk heyetlerinin Rusya’ya gittiklerinde tercümanlık yaptığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazan savcılık, Leyla O. ile çalışıp çalışılmadığını sordu. Bakanlıktan savcılığa henüz cevap gelmediği öğrenildi.

Reklam

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda halen 175 kişi tutuklu.