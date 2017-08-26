Savcı ‘Örgütsel tavır’ dedi, hakim ‘FETÖ’ sanığına çıkıştı: Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının mahkeme başkanı, üç gündür savunma yapan sanık yüzbaşıya çıkıştı: “Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma.”

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Duruşmaya, savunması dün yarım kalan SAT timinde görevli yüzbaşı Haldun Gülmez’in ifadesiyle başlandı.

Sanık Gülmez, yalnızca helikopterdeki atışları kendisinin yaptığını savunarak şunları söyledi: “Sadece 7 saniyelik atış yaptım. Cumhurbaşkanı koruma polisleri ve sağlık görevlilerin üzerlerine atış açıldığı iddiası var. O iddialar doğru değil. Bunlarla ilgili abartılı ifadeler var. Verilen ifadeler birbiriyle çekişiyor. Saldırının bir saat sürdüğü söyleniyor, insaf. Şehit polisler Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker’in ölümlerinin mahkeme tarafından tekrar ele alınmasını talep ediyorum.”

‘Yeter artık’

Savunma sırasında araya giren savcı Ali Cenk Düzgün, “Duruşmayı uzatmak için bilinçli davranıyor. Örgütsel bir tavır sergiliyor” dedi.

Savcıdan sonra mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ da sanığa hitaben şunları söyledi: “Üç gündür hala aynı şeyleri konuşuyorsun. Bu kürsüyü ve mikrofonu kötüye kullanıyorsun. Esaslı savunmayı hala yapmadın. Ortada dolaşıyorsun. Sözünü kesip, ‘Yerine otur’ dememizi bekliyorsun? Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın? Bu şekilde devam edersen savunmana son vereceğim.”

Hakimin sözleri sonrası Gülmez savunmasına devam etti.