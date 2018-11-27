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Savcı ‘örgütsel dayanışma’ dedi: MİT TIR’ları savcılarının avukatı ‘FETÖ’den tutuklandı

Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan savcıların avukatlığını yapan A.D.T. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Suriye’ye giden TIR’lar, 19 Ocak 2014’te durdurulmuş, olayla ilgili eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ile Ahmet Karaca tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre dört ismin avukatlığını yapan A.D.T.’nin ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, A.D.T.’nin ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğunu söyledi.

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Savcı, avukatın ‘FETÖ bağlantılığı kişilerin uğramış oldukları yasal takibatlara karşı örgütsel tavır ve dayanışma çerçevesinde maddi ve hukuki yardımda bulunduğu, bu bağlamda da avukatlık bürosunu Adana’dan Ankara’ya taşıdığını’ belirtti.

Savcı, sanığın örgütün eylemlerini meşru göstermeyi amaçlayan basın açıklamaları yaptığını da belirterek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunun üst sınırından ceza verilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

‘Örgütsel görüşmem olmadı’

Sanık A.D.T. ise iddia makamının değerlendirmesini kabul etmediğini ve ‘FETÖ propagandasını’ yapmadığını savundu.

A.D.T, savunmasında şunları söyledi: “ByLock içeriğinde adı geçen kişileri tanımıyorum. Bu programı kullanmadım. Müvekkillerim Süleyman Bağrıyanık, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca ile görüşmelerim örgütsel amaçlı değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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