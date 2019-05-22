Savcı Kiraz’ın öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesine ilişkin davada iki sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Davada firari dokuz sanığın dosyasının ayrılması, üç sanığın da 15’er yıla kadar hapsi istendi.

Reklam

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ın, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme” suçlarından olmak üzere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu sanıkların, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 2 yıldan 7 yıla, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel’in, “üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda bir polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın soruşturmasına bakan Savcı Kiraz, 31 Mart günü iki DHKC üyesi tarafından rehin alınmış, sekiz saatinin sonunda başlatılan kurtama operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.

Reklam

Savcı Selim Kiraz’ı rehin alan iki DHKP-C üyesi de operasyonda öldürülmüştü.