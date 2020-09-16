Savcı, Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi

Konya’da, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.
20 yaşındaki Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran sevgilisi A.D.’yi dövdüğü için kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.