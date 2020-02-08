Savcı isimleri karıştırdı; şikayetçi olan taraf sanık oldu

Antalya’da, avukat Burcu Özen (25), bölgesel zayıflama için gittiği güzellik merkezinde, bacaklarında yanık oluşunca merkezin sahibi diyetisyen Büşra Öner’i Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Bakanlık, Öner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık iddianamede isimleri karıştırınca açılan kamu davasında, diyetisyen Öner yerine avukat Özen sanık oldu. Özen, ikinci duruşmada beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Özen (üstte), geçen yıl zayıflamak için gittiği merkezde bölgesel zayıflama için uygulanan soğuk lipoliz yönteminin üçüncü seansında bacaklarının iç kısımlarında yanık izleri oluştu. Özen, diyetisyen Büşra Öner hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyetisyen hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan dava açıldı.

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Ancak, iddianame hazırlayan savcılık isimleri karıştırınca Özen sanık oldu. Özen, davanın açıldığı Antalya 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi kalemine isimlerde yanlışlık olduğunu bildirdi. Mahkeme hakimi, duruşmanın yapılacağını belirtti. İlk duruşmaya mahkeme hakimi yerine başka bir hakim girince dava ertelendi. İkinci duruşmada Burcu Özen’i beraat ettiren mahkeme, avukatına da Hazine’den 3 bin 400 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.

‘Avukat olarak ben böyle bir şey yaşıyorsam vatandaşın başına kim bilir neler geliyor’

Özen şunları söyledi: “Mahkeme kalemine durumu anlatmama rağmen ısrarla duruşmaya çağrıldım. Beraat aldım, yaşadığım mağduriyetten dolayı üzüldüm. Avukat olarak ben böyle bir şey yaşıyorsam vatandaşın başına kim bilir neler geliyor? Özellikle adaletin daha dikkatli olması lazım. Bu süreçte ben devletin bazı kademelerini sınavla kazanmış olsam sanık göründüğüm için kabul edilmeyecektim. Avukat olarak girdiğim mahkeme salonunda sanık olarak görünmek benim için üzücü oldu.”