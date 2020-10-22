Savcı, Hakan Şükür’ün babası için bir yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapis istedi

Sakarya’da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür’ün babası Sermet Şükür’ün ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, savcı sanığın 15 yıla kadar hapsini istedi.

Fotoğraf: @140journos

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şükür katılmadı; avukatları hazır bulundu.

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Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm dosya kapsamına göre sanığın ‘FETÖ’ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Şükür’ün ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan bir yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık’a erteledi.

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Süreç

‘FETÖ’ yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016’da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.