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Yaramazlara biraz batar!

Savcı, gazeteci Kadri Gürsel’i hapse çağırdı: 11 ay tutukluluk infaz için yetmemiş

Cumhuriyet davasından 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Kadri Gürsel hapiste kaldığı süre ceza süresini karşılamasına rağmen infaz için savcılığa çağrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Diken

26 Eylül’de tahliye edilen Kadri Gürsel’in tutukluluğu için Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs’ta ‘hak ihlali’ kararı vermişti. Buna rağmen Gürsel’in 20 Mayıs’ta 10 gün içinde infaz için savcılığa gitmesi yönünde tebligat aldığı ortaya çıktı.

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Durumu Twitter’da bir dizi mesajla açıklayan Gürsel şöyle dedi: “Hakkımdaki 25 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2.5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. “

11 aylık tutukluluğunun bir yıllık denetimli serbestlik süresi hesaba katıldığında infazını karşıladığını belirten Gürsel Şöyle devam etti: “Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir. AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir. Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor.”

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle aldığı haksız hukuksuz kararla hapis yattığını vurgulayan Gürsel peşinen infazı tamamlanmış cezasının üzerine hapse girmesinin maruz kaldığı adaletsizliği daha da artıracağını dile getirdi.

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