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‘Savcı’ değil Yeni Şafak yazarı: Galatasaray genel kurulu yardım ve yataklık yapmanın ne demek olduğunu bilmiyor mu?

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönünde oy veren genel kurul üyelerini ‘teröristlere yardım ve yataklık’la suçladı.

‘Genel kurul aklını başına toplamalı’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, “GS genel kurulu teröristlere yardım ve yataklık yapmanın ne demek olduğunu bilmiyor mu?” diye soran Yeni Şafak yazarı, şöyle devam etti: “Avrupa’da avukatlık yapan bir hukukçuya biraz önce sordum: ‘El Kaideli bir teröriste yardım yataklık yapan futbol kulübüne ne yaparlar?’ Cevap şu oldu: ‘İçişleri bakanı o kulübü hemen kapatır. Karara destek verenler hakkında da cezai takibat başlar…’ GS genel kurulu aklını başına toplamalı, FETÖ teröristlerine yardım ve yataklık anlamına gelen o kararını behemehal tashih etmelidir.”

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