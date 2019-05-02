AKP’nin iddiaları üzerine: 100 sandık başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’nin İstanbul seçimlerinde şaibe olduğu iddialarıyla ilgili 32 ayrı soruşturma açtığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre soruşturmalar Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin suç duyuruları kapsamında başlatıldı.
Soruşturmalar kapsamında 100’ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ‘şüpheli‘ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
YSK’nın AKP’nin seçimlerin yenilenmesi talebiyle yaptığı başvurusunu pazartesi sonuçlandırması bekleniyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamalarında söz konusu soruşturmalarla ilgili bir soru üzerine, “Bu suç duyurularının ötesinde, çok farklı türden ve farklı kişilere yöneltilecek suç duyurularının olacağını ben de size ifade edebilirim daha şimdiden” dedi.