Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a 10 yıla kadar hapis, Mehmet Altan’a beraat istedi

Savcı gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası, akademisyen Mehmet Altan’a beraat istedi.

‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu altı sanık Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

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Savcı, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın ‘örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar, diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı Mehmet Altan’ın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Yazıcı, Şimşek ve Özşengül, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yla (SEGBİS) katıldı.

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ve tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşma salonunda hazır bulundu.

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Duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor. Nazlı Ilıcak mütalaaya karşı savunmasını yapıyor.

Davanın geçmişi

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Altanlar, Ilıcak, Yazıcı, Şimşek ve Özşengül ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan TCK’nin 309/1. maddesi uyarınca 16 Şubat 2018’de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedilmişti.

‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce de hukuka uygun bulunmuştu.



Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 5 Temmuz 2019’da yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Yargıtay, altı sanık hakkındaki ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu.

Mehmet Altan’ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ise ‘anayasayı ihlal’ yerine ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanmaları gerektiğine karar vermişti.

Diğer sanıklar Özşengül, Yazıcı ve Şimşek hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçunun oluştuğuna karar verilmişti. Sanıklar, 8 Ekim’de yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını ise kaldırmıştı.