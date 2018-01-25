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Yaramazlara biraz batar!

Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 30 Suriyeli askerlik şubesine başvurdu

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Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Malatya’da yaşayan 30 Suriyeli, ellerinde Türkiye bayraklarıyla askerlik şubesine giderek, Afrin operasyonuna destek için silah altına alınmak istediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre dilekçelerini askerlik şubesine veren Suriyelilerden Mahmut El Ali, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istedi.

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El Ali şöyle konuştu: “Biz geldik destek için, lazımsa inşallah destek için hazırız her vakit. Biz istiyoruz ki PKK’dan, YPG’den temizlensin Afrin. İnşallah milletimiz dönsün kendi toprağına, biz inşallah geri döneriz topraklarımıza. Önceliğimiz önce vatan, sonra sizlersiniz. Biz isteriz ki toprağımıza dönelim. Biz çok teşekkür ediyoruz Türk askerlerine.”

Ragıp Şaban ise, silah altına alınarak ülkesi için savaşmak istediğini ifade ederek, “İnşallah oralar düzelecek. Türk askerlerine Allah yardım etsin. Allah yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan, Malatya Askerlik Şubesi’ne 100’ün üzerinde Suriyelinin silah altına alınmak için başvuru yaptığı belirtildi.

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