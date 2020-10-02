Savaşta zorla genelevlerde çalıştırılan Koreli kadınların anıtı Japonya’nın tepkisini çekti

Almanya’nın başkenti Berlin’de Güney Koreli bir grup, İkinci Dünya Savaşı’nda askeri genelevlerde çalışmaya zorlanan kadınlar için bir anıt heykel yaptı. Japonya ise tepki göstererek, ‘heykelin gereksiz yere yapıldığını ve yalnızca ilişkilere zarar verdiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Kyodo

Heykel, sandalyede geleneksel kıyafetler içinde oturan bir genç kadını tasvir ediyor.

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Anıtta, İkinci Dünya Savaşı’nda Japon ordusu tarafından kaçırılan ve Kore Yarımadası’nın sömürge işgali sırasında ön saflardaki genelevlerde çalışmaya zorlanan on binlerce kadının yaşadığı cinsel şiddeti anlatan bir plaket de mevcut.

‘Üzüntü duyduk’

Japon hükümeti heykelin açılışından ‘üzüntü duyduğunu’ belirtti.

Japonya’nın baş kabine sekreteri Katsunobu Kato, heykelin ‘Tokyo’nun Güney Kore’yle geleceğe dönük daha iyi ilişkiler kurma çabalarıyla uyumlu olmadığını’ söyledi.