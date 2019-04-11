Savaşta yağmalanan el yazması kitaplar Almanya’ya iade edildi

Almanya’daki bir kütüphaneden, 2’nci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Belçikalı subaylar tarafından yağmalanan 600’e yakın el yazması kitap ve belge ait olduğu yere teslim edildi.

Fotoğraf: Bonn Üniversitesi

15’inci yüzyıldan kalma el yazmaları, eski haritaların da aralarında olduğu yüzlerce ‘değerli parça’nın iade edildiği Bonn Üniversitesi’nin kütüphanesinin yetkilisi Michael Herkenhoff, “Hepsini tek tek elden geçireceğiz. Bir kısmını onaracağız. Katalog hazırlayacağız. Çok çalışacağız ama değer. Çok mutluyuz” dedi.

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Kütüphanenin koleksiyonundayken yağmalanan kitap ve belgeler, Tania Gregoire adlı bir Belçikalı 2017 yılında onları Sotheby’s Müzayedeevi aracılığıyla satmak isteyince ortaya çıktı. Gregoire’ın babasının Bonn’da görev yaptığı ve kitapların Belçika’ya götürülmesinde rolü olan askerlerden biri olduğu açıklandı.

Sotheby’s yetkilileri, “Koleksiyon bize gelince şüphelendik ve detaylı incelemeler sonucunda kitapların çalıntı olduğunu anladık ve sahiplerini bulduk” dedi.