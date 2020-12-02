Savaşta çalınan at başı heykeli yeniden ‘evinde’

Çin’in başkenti Pekin’deki Eski Yazlık Saray’dan 160 yıl önce çalınan at başı heykeli yeniden ‘evinde’ sergilenmeye başladı.

Fotoğraflar: Çin Haber Servisi

Heykel, 2’nci Afyon Savaşı (1856-1860) sırasında Britanya ve Fransız birliklerinin Çin’i işgal ettikleri sırada, 1860 yılında Pekin’den çalınan 12 bronz hayvan başından biri.

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Çalışan eserlerin bir kısmı bulundu, satın alındı ve yeniden Çin’de sergilenmeye başlandı. Heykellerin beşi ise hala kayıp.

At başı heykelini, Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi’nden iş insanı Stanley Ho, Hong Kong’da 2007’de düzenlenen açık artırmada 8.9 milyon dolara satın almış ve 2019’da Çin yönetimine vermişti.

Çin yönetimi bir yıl süreyle, 1700’lerde inşa edilen Eski Yazlık Saray’daki bir tapınağı sergi alanına çevirmek amacıyla çalışma yürüttü.

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Çin astrolojisinde burçları temsil eden 12 hayvanların başlarının heykelleri yağmalanmadan önce sarayın bahçesinde sergileniyordu.