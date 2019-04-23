Savaşta batırılan Avustralya gemisinin enkazı 77 yıl sonra bulundu

Japon denizaltı tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında batırılan Avustralya Donanması’na ait yük gemisinin enkazı 77 yıl sonra bulundu.

Fotoğraf: Avustralya Ulusal Kütüphanesi

‘SS Iron Crown’ adlı, 1942’de torpidoyla vurularak batan ve 38 kişiye mezar olan geminin enkazı Avustralya’nın Victoria eyaletinin 60 mil açığında bulundu. Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde görevli araştırma ekibi, Bass Boğazı’nda uğradığı saldırı sonucunda 60 saniyede batan geminin enkazının bulunmasının ‘ulusal bir önemi’ olduğunu söyledi.

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Battığı yerde, okyanus yüzeyinin 700 metre altında bulunan 100 metre boyundaki geminin enkazının ‘neredeyse sağlam’ denebilecek kadar bütünlüğü bozulmamış olduğu belirtildi. Deniz radarı ve kamerayla deniz yatağının taranıp haritasının çıkarıldığını söyleyen ekip çalışanları, geminin Güney Avustralya’dan Yeni Güney Galler eyaletine maden taşıdığını söyledi.

Gemi mürettebatından beş kişinin kurtulduğunu, onların hayatta kalan son üyesinin 2012’de öldüğünü söyleyen yetkililer, enkazın bulunduğu noktada anma töreni düzenleneceğini açıkladı.