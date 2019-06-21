Savaşın eşiğinden dönüldü: Trump, İran’a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün, Amerikan ordusunun İHA’sını düşüren İran’a yönelik hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Trump. (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın Amerikan New York Times (NYT) gazetesinden aktardığı habere göre, ABD’li askeri ve diplomatik yetkililerin, yerel saatle 19:00’a kadar İran’a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump kararından vazgeçince ‘eyleme geçilmediği’ belirtildi.

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Haberde, Trump’ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

Son olarak, dünya petrol trafiğinin önemli bölümünün aktığı Umman Körfezi’nde petrol tankerlerininin saldırıya uğramasıyla ilgili ABD İran’ı suçlayıp bölgeye savaş gemisi gönderirken Tahran iddiayı kesin bir dille reddetmişti.

Ardından, İran Devrim Muhafızları, İran hava sahası içinde ABD’ye ait bir insansız hava aracını vurduğunu açıklamış, ABD de İHA’nın İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamıştı.