‘Savaşa hayır’ soruşturması: TTB merkez konseyi üyelerine gözaltı

Afrin’e yönelik harekata karşı çıkan bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorlar bu sabah evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaya başladı.

TTB Merkez Konsey’i Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nnı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen bir açıklama ile eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamaya çok sert tepki göstermiş, Ankara Başsavcılığı da ‘terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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Polisin, Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde ve doktorların hastanelerdeki odalarında da arama yaptığı öğrenildi.

Gözaltı kararı çıkarılan merkez konsey üyesi doktorların isimleri şöyle:

Prof. Dr. Raşit Tükel (TTB Başkanı)

Sezai Berber

Sinan Adıyaman

Selma Güngör

Şeyhmus Gökalp

Hande Arpat

Ayfer Horasan

Taner Gören

Funda Obuz

Yaşar Ulutaş

Nazım Yılmaz

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