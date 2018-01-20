Savaş uçakları PYD mevzilerini bombaladı

TSK’nın savaş uçakları, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin’deki PYD mevzilerini bombaladı.

Bugün saat 17.00 sıralarında sınırda uçak sesleri duyulmaya başladı.

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Türkiye desteki ÖSO milislerinin zırhlı araçlarla Kilis-Hatay sınır hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin’e girmeye başladığı bildirildi.

Hatay’ın Hassa ilçesi sınırında Türk savaş uçakları Afrin kırsalında PYD mevzilerinin bulunduğu anlaşılan alanları bombalamaya başladı. Uçaklar peş peşe sorti yaptı.

Afrin kırsalından dumanların yükseldiği görüldü. Bombardımanda PYD’ye ait gözlem noktalarının vurulduğu kaydedildi.

Savaş uçaklarının Suriye hava sahasına geçip geçmediği netleşmedi. Vurulan noktaların Türkiye tarafından ateşlenen füzelerle de hedef alınabileceği belirtildi.

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalkan tam teçhizatlı ve bomba yüklü sekiz uçağın Suriye hava sahasına girdiği bildirildi.

‘Zeytin dalı’

Hava harekatıyla eş zamanlı olarak yine Hassa’dan ve Kilis’teki birliklerden PYD mevzilerinin ağır topçu ateşine tutulduğu bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, “TSK havadan harekata başlamıştır” dedi. TSK operasyona ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adını verdi.

Türk uçaklarının Suriye hava sahasını kullanma iznini Rusya’dan alıp almadığı bilinmiyor. Suriye, havadaki Türk hedefleri yok etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

4 Türk jeti İncirlik’e indi

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü’nde iki Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında dört Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü’ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, savaş uçaklarının Afrin’deki bir televizyon vericisini vurduğu ileri sürüldü.