‘Savaş söz konusu değil’ diyen İran dini lideri: Buna rağmen ordu kapasitesini artırmalı

Siyasi hesaplarına göre askeri bir savaşın söz konusu olmadığını belirten İran dini lideri Ali Hamaney, orduya silah ve insan kapasitesini artırma çağrısında bulundu.

Hamaney resmi internet sitesinden aktarılan konuşmasında orduya çağrıda bulundu. Dini lider, İran Hava Kuvvetleri’ne hitaben yaptığı konuşmada siyaseten askeri savaşın söz konusu olmamasına rağmen ordunun silah ve insan kapasitesini artırması gerektiğini belirtti.

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ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Tahran’da sular ısınmıştı. Ülkede ekonomik kriz baş gösterirken, İran Riyali ciddi değer kaybetmişti. Son dönemde yaşanan sıkıntıların sosyal ve siyasal sorunlara dönüştüğü İran’da Hamaney, ABD’nin ülkesine yönelik ekonomik savaş sürdürdüğünü belirtmişti.