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Yaramazlara biraz batar!

Savaş Özbey: İfşa sektörü anlı şanlı sapıkları yaya bırakacak aşağılıkta yayılıyor

İfşa sektörü anlı şanlı sapıkları yaya bırakacak aşağılıkta yayılıyor.

İnsanlar birine ait özel bir şeylere ulaşınca ağzından salyalar akarak görmek istiyor. Dahası paylaşmak istiyor.

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Tartıya çıkanlar, günahı tartılanlar; fotoğrafı yayılan, şusu busu çıkanlar falan değil.

Farkında değiliz ama tartıda olan bizzat biziz, insanlığımız.

Cennetimiz, cehennemimiz, öbür dünyamız.

Google’da en çok arananlar listesine girmiş ‘Aslı Bekiroğlu ifşa’ aramaları.

Her şeyden önce bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç.

Cezası var.

Savaş Özbey’in yazısı

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