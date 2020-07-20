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Yaramazlara biraz batar!

Saunaya girdikten sonra fenalaşan oyuncu hayatını kaybetti

Ordu’da, saunaya girdikten sonra fenalaşan 30 yaşındaki oyuncu Enes Özkan yaşamını yitirdi. Özkan’ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam, Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna giden Özkan, saunadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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‘Alkışhane’ adlı tiyatro grubunun kurucusu Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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