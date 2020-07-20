Saunaya girdikten sonra fenalaşan oyuncu hayatını kaybetti

Ordu’da, saunaya girdikten sonra fenalaşan 30 yaşındaki oyuncu Enes Özkan yaşamını yitirdi. Özkan’ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Dün akşam, Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna giden Özkan, saunadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
‘Alkışhane’ adlı tiyatro grubunun kurucusu Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.