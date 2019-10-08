Satürn, Jüpiter’i solladı: Artık en çok uydusu olan gezegen!

Güneş sistemi içindeki gezegenlerden Satürn’ün 20 yeni uydusu daha keşfedildi. Satürn böylece Jüpiter’i geride bırakarak en çok uydusu olan gezegen oldu.

Fotoğraf: NASA

BBC’deki habere göre ABD’nin Hawaii eyaletindeki uyuyan yanardağ Maunakea’daki Subaru Teleskopu’nu kullanan bilim insanlarının keşfettiği 20 yeni uyduyla Satürn’ün uydu sayısı 82’ye yükseldi. Jüpiter’in ise 79 uydusu bulunuyor.

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ABD’deki Carnegie Bilim Enstitüsü’nde görevli bilim insanlarının keşfettiği yeni uyduların 17’si, Satürn’ün döndüğü yön dikkate alındığında ‘ters yönde’ dönüyor üçü ise Satürn’le aynı yönde. Satürn’ün yeni uydularının çapları 5 kilometre.

Ekibin başındaki Dr. Scott Sheppard, “Jüpiter 1990’lardan beri en çok uydusu olan gezegendi. Ancak bu unvanını kaybetti” dedi ve Satürn’ün keşfedilmeyi bekleyen yeni uyduları bulunduğunu tahmin ettiklerinin altını çizdi.