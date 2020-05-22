Satmak istediği aracın arızalarını tespit eden eksperi vurarak öldürdü

Gaziantep’te, adı açıklanmayan bir kişi, satmak istediği otomobilinin arızalarını tespit eden 30 yaşındaki eksper Mehmet Kavgacı’yı tabancayla vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğle saatlerinde, Mavikent Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Aracını satmak isteyen kişi, otomobilini, alıcıyla birlikte Kavgacı’nın iş yerine götürdü. Kavgacı, otomobilin arızalarını tespit edip rapor hazırladı. Ancak raporun hatalı olduğunu söyleyen araç sahibi Kavgacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrıldı ancak kısa süre sonra yanına iki kişi alarak döndü. Yeniden çıkan tartışma sırasında Kavgacı’ya ateş etti.

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Göğsünden vurulan Kavgacı, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen iki çocuk babası Kavgacı yaşamını yitirdi.

Satılmak istenilen otomobille kaçan üç kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.