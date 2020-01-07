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Yaramazlara biraz batar!

Satmak için çöpte atık malzeme ararken hurda sanıp aldığı bomba patladı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Bir çocuğun Nijerya’da, bir çöpten aldığı bombanın patlaması sonucunda kendisi dahil dokuz kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Görgü şahitleri, Nijerya-Kamerun sınırına yakın bölgede yaşayan ve 10 yaşın altında olduğunu tahmin ettikleri çocuğun hurda sanıp bombayı aldığı belirterek, “Bu bölgede yoksul çocuklar çöpleri karıştırıp metalleri topluyor ve satıyor. O da satmak amacıyla hurda arıyordu” dedi.

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Nijeryalı yetkililer ise bombayı çöpe kimin attığı konusunda kesinleşmiş bir bilgi olmadığını ancak bölgede faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün üyelerinden şüphelendiklerini açıkladı.

Açıklamada, bombanın dün akşam iki kasabayı -Gamborou ve Fotokol- birleştiren işlek bir köprüde patladığı, ölenlerin Nijeryalı olduğu, hastaneye kaldırılan yaralılar arasında Kamerunluların da olduğu belirtildi.

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