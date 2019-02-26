Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarında nohutun kilosu 5.5, mercimeğinse kilosu 4.5 liradan bugün satışa çıkacağını duyurdu.
Bakan, “Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız” dedi.
Gıda fiyatlarının tüketiciye ulaştırılana kadar aracıların koyduğu kar nedeniyle arttığını savunan hükümet, fiyat artışının önüne geçmek için meyve-sebze için tanzim satış noktalarını hayata geçirmişti.
İstanbul ve Ankara’da açılan toplam 80 noktanın ardından ‘epttavm.com’ sitesinde e-tanzim satışı da başlatılmıştı.
Tanzim satış noktasında patlıcan 4.5, salatalık 4, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor. Soğanda 1 kilo, diğer ürünlerde 3 kilo alım kotası uygulanıyor.