Satın alma ve birleşmede 15 yılın en düşük hacmi: Yılın işlemi üçüncü köprünün satışı

Türkiye’de 2019’da birleşme ve satın alma (M&A) hacmi 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

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Danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’nin bugün açıkladığı ‘KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri’ raporunda şunlar öne çıktı:

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2019’da Türkiye’deki M&A işlemlerinde altyapı ve inşaat, endüstriyel üretim, otomotiv ve perakende sektörleri işlem hacmi olarak öne çıktı.

Yılın en büyük işlemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çinli şirketler konsorsiyumu tarafından 688.5 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 4 milyar 111 milyon lira) satın alınması oldu.

Yabancı yatırımlar ve M&A işlemleri açısından 2019 çok pozitif olmasa da 2020 için kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağı öngörüldü.