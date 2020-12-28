Satın aldığı maden suyunda örümcek olduğunu fark edince 50 bin liralık tazminat davası açtı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten altılı maden suyu satın aldı. Kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek görünce Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Üretici firmadan 50 bin lira tazminat talep ediyor.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Dağdelen’in avukatı Burak Temizer’in Bakırköy Tüketici Mahkemesi’ne delil tespiti için sunduğu dava dilekçesinde ürünün 1 Kasım’da satın alındığı belirtildi. Ürünün kapalı olup olmadığı ve ait olduğu firmanın tespit edilmesi istendi.

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Bilirkişiye yollandı

Mahkeme, dilekçeyle birlikte delil olarak sunulan maden suyunu gerekli incelemelerin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

Gıda Mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şişenin dibinde örümcek bulunduğu, ürünün bahsi geçen firmaya ait olduğu, kapağında ise firma bilgisine dair dezenformasyona rastlanmadığı belirtildi.

Temizer, şunları söyledi: “Gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Müvekkil ve ailesi bundan böyle tüm içeceklere ve hatta yiyeceklere şüpheyle yaklaşacak. Kendilerinde halihazırda özellikle içeceklere karşı obsesyon gelişmiş durumda. Delil tespitinin ardından aynı mahkemede davalı üretici firmaya karşı 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık.”

